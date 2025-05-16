Минтруд попросили сделать выходные с 1 по 9 мая непрерывными в 2026 году

Депутат Государственной думы от «Единой России» Игорь Антропенко направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, в котором он попросил рассмотреть идею о введении непрерывных выходных в период с 1 по 9 мая.
— Прошу вас при формировании производственного календаря на 2026 год учитывать запрос общества о непрерывности периода майских праздников и выходных в 2026 году, — цитирует текст обращения ТАСС.
По словам Антропенко, о введении таких выходных дней его регулярно просят россияне.
В свою очередь Антон Котяков рассказал, что в следующем году трудностей с распределением выходных и праздничных дней не ожидается. Согласно статье в Трудовом кодексе РФ, в стране установлен перечень 14 нерабочих праздничных дней.
Ранее Котяков также заявил, что реализация инициативы о введении единой социальной карты для пенсионеров потребует значительных изменений в социальном законодательстве. По его словам, уже существует аналогичный механизм — удостоверение многодетных семей.