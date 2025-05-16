Движение и стоянку транспорта ограничат в центре Хабаровска

Запреты на парковку и передвижение автомобилей коснутся Комсомольской площади и прилегающих к ней улиц.
Согласно постановлению, подписанному мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком, на период проведения фестиваля-ярмарки «АмурФест. Весна» (0+) и Российско-китайского форума до 19:00 24 мая нельзя оставлять транспорт в парковочных карманах по улицам Шевченко и Тургенева.
А с 7:00 19 мая до 19:00 20 мая будет запрещена стоянка транспортных средств, кроме тех, что перевозят пассажиров по муниципальным маршрутам, на улицах Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Арсеньева, Тургенева от Муравьева-Амурского до переулка Арсеньева, на Муравьева-Амурского в районе Комсомольской площади.
На этот же период будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме пассажирских автобусов и троллейбусов, по улицам Муравьева-Амурского от Шевченко до Тургенева, по Тургенева от Муравьева-Амурского до переулка Арсеньева, по переулкам Дьяченко и Арсеньева от Тургенева до Шевченко, по Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Арсеньева.
Администрация города просит автолюбителей заранее предусмотреть другие пути для передвижения.