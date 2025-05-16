Приучаем постепенно: Ветеринар раскрыл, как помочь коту привыкнуть к дачному участку

Прежде всего кошка должна быть обработана и привита. Если у вас кошка молодая и первый раз на дачу уехала, то знакомство с улицей должно быть постепенным. Сначала просто в доме она поживёт, потом где-то под присмотром, может быть, на поводочке должна у вас выйти, потом уже при нормальном её послушании можно расширять территорию её обитания.