Приучаем постепенно: Ветеринар раскрыл, как помочь коту привыкнуть к дачному участку

Специалист пояснил, что физиология и природные инстинкты кошек делают их склонными к исследованию новых территорий. В ветеринарной практике регулярно встречаются случаи, когда питомцы теряются, попадают под транспорт или становятся жертвами других животных.
Прежде всего кошка должна быть обработана и привита. Если у вас кошка молодая и первый раз на дачу уехала, то знакомство с улицей должно быть постепенным. Сначала просто в доме она поживёт, потом где-то под присмотром, может быть, на поводочке должна у вас выйти, потом уже при нормальном её послушании можно расширять территорию её обитания.
Михаил Шеляков.
Врач-ветеринар.
При этом врач предостерёг от использования ошейников с контактными данными, объяснив, что в природных условиях они могут представлять смертельную опасность, если животное зацепится за ветки или другие предметы.
Шеляков также обратил внимание на индивидуальные особенности кошек, отметив, что даже самые домашние и послушные питомцы на природе могут проявить неожиданное поведение. Он указал, что некоторые животные хорошо ориентируются на местности, в то время как другие могут убежать, поддавшись охотничьим инстинктам.
«Если кошка находится в вашем поле зрения, можно попробовать подозвать её по кличке, лакомством или “кскс”, однако нельзя точно быть уверенным, что это сработает», — заключил ветеринар.
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