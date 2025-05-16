Волгоградцы с золотыми медалями получат баллы при поступлении в вуз

Если выпускник участвует в общем конкурсе, то максимально он может получить 10 баллов, при заключении целевого договора — до 15 баллов. Чтобы подтвердить достижения, необходимо предоставить соответствующие документы.
Для получения баллов важно участвовать в олимпиадах по профильным предметам. Например, для поступления в медвуз будет полезна олимпиада по биологии. Полный перечень олимпиад, за который можно получить баллы к ЕГЭ, публикуют на сайте Минобрнауки.
При поступлении в учебные заведения также плюсом станет наличие знаков ГТО, спортивных разрядов, участие в волонтерской деятельности, сообщил телеграм-канал «Объясняем.рф».
Дополнительные баллы начислят абитуриентам, которые окончили школу, колледж, техникум или профессионально-техническое училище с отличием.