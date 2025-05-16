Волгоградцы с золотыми медалями получат баллы при поступлении в вуз

Для получения баллов важно участвовать в олимпиадах по профильным предметам. Например, для поступления в медвуз будет полезна олимпиада по биологии. Полный перечень олимпиад, за который можно получить баллы к ЕГЭ, публикуют на сайте Минобрнауки.