Испуганно пятился назад: теленка по кличке Пламя чудом спасли из огня

Как сообщили КП-Иркутск в Республиканском агентстве ГО и ЧС, мужчина, не раздумывая, бросился в огонь и вынес на руках малыша. К сожалению, избежать ожогов не удалось — у теленка обгорела шерсть, ресницы и хвост. Но, к счастью, его жизнь вне опасности! А в честь пережитого испытания малышу дали символичную кличку — Пламя.