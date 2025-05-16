Испуганно пятился назад: теленка по кличке Пламя чудом спасли из огня

В Бурятии произошла удивительная история, которая тронула сердца местных жителей. Во время сильного травяного пожара, бушевавшего 15 мая 2025 года в местности «Арбун» Курумканского района на площади четыре гектара, спасатель заметил в дыму испуганного теленка, появившегося на свет всего сутки назад.
— Два дня в нашем округе горела сухая трава, пожар был сильный. Глава поселения, соседи и специалисты общими усилиями усмиряли стихийное бедствие. А сегодня у нас отелилась корова, но мы не могли добраться до нее и теленка. Мужественные пожарные, профессионалы своего дела, спасли наших животных, — поделились благодарные жители.
Как сообщили КП-Иркутск в Республиканском агентстве ГО и ЧС, мужчина, не раздумывая, бросился в огонь и вынес на руках малыша. К сожалению, избежать ожогов не удалось — у теленка обгорела шерсть, ресницы и хвост. Но, к счастью, его жизнь вне опасности! А в честь пережитого испытания малышу дали символичную кличку — Пламя.