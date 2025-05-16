В Ростове в последний рабочий день ожидается небольшой дождь и +22 градуса

В пятницу, 16 мая, утром в городе ожидается пасмурная погода, а столбики термометров покажут до +15 градусов. В обед в донской столице ожидается небольшой дождь, поэтому ростовчанам стоит захватить с собой зонтики. Несмотря на непогоду температура воздуха составит +22 градуса. Вечером будет пасмурно, но уже без осадков, столбики термометров покажут до +17.