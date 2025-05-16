Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался сыгравший в трёх частях бондианы американский актёр Джо Дон Бейкер

В возрасте 89 лет ушёл из жизни американский актер Джо Дон Бейкер, известный по ролям в фильмах о Джеймсе Бонде. Его смерть наступила ещё 7 мая, сообщила The New York Times.

Источник: Life.ru

Бейкер запомнился зрителям по роли агента ЦРУ Джека Уэйда в бондиане «Золотой глаз» (1995) и «Завтра не умрёт никогда» (1997), а также как торговец оружием Брэд Уиттакер в ленте «Искры из глаз» (1987). Его последней работой в кино стала роль мстительного отца в драме «Мад» (2012) с Мэттью Макконахи.

Актёр родился 12 февраля 1936 года в Техасе. После смерти матери его воспитывала тётя. Окончив Университет Северного Техаса в 1958 году, он служил в армии США, прежде чем начать актёрскую карьеру.

Ранее на 93-м году жизни скончался известный американский режиссёр и сценарист Роберт Бентон. Он был семь номинирован на «Оскар» и трижды становился его лауреатом.