На Урале наступает «Ночь музеев»

«Жители эпохи — герои своего времени, они работают и отдыхают, творят, рефлексируют, заводят семьи, строят свою жизнь на фоне большой истории XX века. Об этих героях разных поколений мы поговорим в рамках программы в “Ночь музеев” — о людях на переломе веков, участниках войны, “шестидесятниках”, о тех, кто жил в эпоху перемен», — рассказали в Ельцин-центре.