Сквер имени Острякова может преобразиться, если горожане проголосуют за это

Какие именно скверы, парки и аллеи будут благоустроены в первую очередь — решают именно жители Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU.
Сквер имени Острякова также участвует в голосовании. Благоустройство сквера порадует жителей микрорайона и близлежащих домов. Также рядом расположен корпус учебного заведения — ТГМУ. Студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета активно голосуют за преображение именно этого зелёного уголка Владивостока.
«Несмотря на близость к проезжей части, здесь легко отвлечься от городской суеты. Мне часто хочется остановиться, присесть на лавочку и насладиться хорошей погодой. Хотелось бы видеть здесь больше удобных мест для отдыха, чтобы ученики близлежащих школ и учебных корпусов смогли удобно поучиться, отдохнуть или посидеть за чашкой кофе», — поделилась мнением Ханум Погосян, студентка второго курса ТГМУ.
Студенты ТГМУ предлагают расширить в сквере места для прогулок и отдыха, установить детскую площадку и качели, обустроить площадку для проведения мероприятий.
Голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru продлится до 12 июня. В голосовании приняли участие уже более 32000 жителей Владивостока. Специалисты администрации Владивостока информируют, что принять участие в голосовании, а значит и в судьбе столицы Приморья, может любой горожанин, достигший возраста 14 лет.