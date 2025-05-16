Сквер имени Острякова может преобразиться, если горожане проголосуют за это

«Несмотря на близость к проезжей части, здесь легко отвлечься от городской суеты. Мне часто хочется остановиться, присесть на лавочку и насладиться хорошей погодой. Хотелось бы видеть здесь больше удобных мест для отдыха, чтобы ученики близлежащих школ и учебных корпусов смогли удобно поучиться, отдохнуть или посидеть за чашкой кофе», — поделилась мнением Ханум Погосян, студентка второго курса ТГМУ.