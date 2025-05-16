Прокуратура отклонила проект увеличения стоимости парковок в Перми

Увеличение стоимости парковки в Перми является преждевременным, сообщила Прокуратура Пермского края.
Ранее городская администрация подготовила проект постановления, увеличивающий размер платы за пользования парковками в тарифных зонах № 101, 201, 202, 301 и 302. С 1 июля 2025 года стоимость часа стоянки автомобиля должна была вырасти до 30 рублей.
Как отметили в прокуратуре, с 1 марта 2025 утверждением расчёта стоимости платных парковок занимается региональное Правительство. Но краевые власти до сих пор не приняли нормативный акт.
«Используемая администрацией города при расчете размера платы методика, утвержденная решением Пермской городской Думы, применению не подлежит», — пояснили в ведомстве.
Напомним, в центре города работает несколько зон платных парковок, стоимость стоянки на них варьируется от 20 до 40 рублей в час. Будущее повышение стоимости, администрация связала с высокой нагрузкой.