Прикамье стало одним из победителей всероссийского конкурса достопримечательностей

В 2025 году на участие было подано более 500 заявок из всех уголков страны. В финал прошли 244 объекта — по крайней мере по одному от каждого региона. Победителями стали только 30 достопримечательностей — по 10 в каждой из трёх номинаций. Они войдут в маршрутную карту проекта «Больше, чем путешествие». Всего в народном голосовании приняли участие более 65 тысяч человек.