Прикамье стало одним из победителей всероссийского конкурса достопримечательностей

Пермский край вошел в число регионов, победивших в национальном конкурсе достопримечательностей «От южных морей до полярного края». Регион был отмечен за активную работу по привлечению внимания россиян к истории своей страны, а также за продвижение интересных мест и культурных объектов Прикамья. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Правительства.
Цель конкурса — сделать достопримечательности регионов более известными, пробудить у жителей интерес к истории страны и открыть новые туристические маршруты. За два года проект стал настоящей цифровой энциклопедией, вдохновляющей на путешествия по России и знакомящей с малоизвестными, но уникальными местами.
Среди особо выделенных достопримечательностей — Пермский музей кукол, молодежный центр «Кристалл», музей-заповедник «Сользавод», Чердынский краеведческий музей имени А. С. Пушкина, а также Коми-Пермяцкий национальный драматический театр имени М. Горького.
Кроме того, жители Пермского края внесли большой вклад в создание двух цифровых галерей: «Россия — первая в мире!», которая показывает важные достижения и открытия современной России, и «Памятные места Великой Победы», посвящённой событиям Великой Отечественной войны.
В галерею, связанную с военной историей, вошли такие объекты, как выставка-форум «Мы защищаем свой родной дом», памятники героям фронта и тыла, музей пермской артиллерии, бронекатер АК-454 у Судоверфи, мемориал Уральскому добровольческому танковому корпусу, а также музей каски в Лысьве. Также здесь представлен Пермский театр оперы и балета имени Чайковского — именно сюда в годы войны была эвакуирована труппа Мариинского театра, что в дальнейшем дало начало Пермскому хореографическому училищу.
В галерее «Россия — первая в мире!» оказались первый российский гуманоидный робот Арди и мемориальный дом-музей Н. Г. Славянова. Именно в Перми Славянов изобрел способ дуговой сварки с использованием металлического электрода, что стало настоящим прорывом в промышленности.
Лучшие объекты из галереи «Памятные места Великой Победы» будут включены в федеральный проект «Территория Победы». Их представят как в онлайн-формате, так и в экспозициях Музея Победы и других музеев по всей стране.
Министерство туризма региона также сообщило, что в список ста самых активных участников конкурса вошли пятеро пермяков: Юлия Шерметова, Валерия Куликова, Людмила Субботина, Карина Постных и Влада Казанцева.
В 2025 году на участие было подано более 500 заявок из всех уголков страны. В финал прошли 244 объекта — по крайней мере по одному от каждого региона. Победителями стали только 30 достопримечательностей — по 10 в каждой из трёх номинаций. Они войдут в маршрутную карту проекта «Больше, чем путешествие». Всего в народном голосовании приняли участие более 65 тысяч человек.