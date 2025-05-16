В Самаре начали готовиться к отопительному сезону и задумались о сосульках

Несмотря на тёплые дни весны и близкое лето, власти Самары начали готовиться к следующему отопительному сезону 2025−2026 годов. Информация опубликована на официальном портале городского управления.
Уже подготовлены планы необходимых работ, которые важно успеть завершить ещё до наступления морозов. Об этом сообщила телерадиокомпания «Самара».
Особое внимание уделено обеспечению готовности жилых многоэтажных зданий к холодной погоде. К началу осени, до 1 сентября 2025 года, специалисты планируют отремонтировать системы вентиляции и дымоотвода в зданиях с газовым оборудованием и печным отоплением. Такие профилактические меры позволят избежать неприятных происшествий зимой.
Ещё одно направление подготовки касается формирования запасов оборудования и расходных материалов, нужных для быстрого устранения возможных поломок теплосетей. Эти запасы должны быть созданы уже к сентябрю.
Отдельно рассматривается вопрос уборки улиц зимой. До 1 октября 2025 года городские службы обязаны подготовить всю необходимую технику и инструменты для расчистки дорог и дворов от снега и льда.
Дополнительно набранный персонал рабочих займётся своевременной чисткой крыш от снежных заносов и сосулек, обеспечивая безопасность горожан в зимние месяцы.
Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!