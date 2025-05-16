В Самаре начали готовиться к отопительному сезону и задумались о сосульках

Особое внимание уделено обеспечению готовности жилых многоэтажных зданий к холодной погоде. К началу осени, до 1 сентября 2025 года, специалисты планируют отремонтировать системы вентиляции и дымоотвода в зданиях с газовым оборудованием и печным отоплением. Такие профилактические меры позволят избежать неприятных происшествий зимой.