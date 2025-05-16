Что на дне: спасатели Севастополя завершили проверку городских пляжей

«Завершены работы по обследованию дна, и основной задачей было проверить все дикие пляжи. Дно оказалось чистым, следов мазута обнаружено не было», — сказано в сообщении.
Мониторинг и проверка пляжных зон проводится для обеспечения безопасности купания на всех пляжах в черте региона. Также водолазы проводят работу на пляжных территориях детских лагерей, уточнили в правительстве.
В преддверии курортного сезона севастопольские спасатели продолжают работать не только над повышением безопасности на городских пляжах, но и над уровнем собственной профессиональной подготовки, для чего дважды в неделю проводят тренировки.
Одна из них — с отработкой аварийной ситуации на трубопроводе с устранением течи — прошла сегодня. Занятие включало спуски в барокамере на глубину 80 метров, ориентирование под водой и отработку подводно-технических работ.
Главной же задачей службы является поиск и спасение людей и оказание помощи маломерным плавсредствам, таким как каяки и сап-доски, подчеркнул начальник Спасательной службы Севастополя Анатолий Попов.
«Спасательная служба Севастополя имеет внештатную водолазную службу, в состав которой входят 8 подготовленных и аттестованных водолазов, 5 плавсредств и 5 комплектов водолазного оборудования», — уточнил он.
Ранее в правительстве Севастополя сообщили, когда к сезону подготовят все пляжи.