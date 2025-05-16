С начала 2025 года 1830 приморцев покусали клещи

С начала 2025 года в медучреждения Приморского края обратились 1830 человек, обнаруживших на себе клещей. Всего на экспресс-исследования сдали 1087 насекомых, среди них два оказались с антигеном вируса клещевого энцефалита. Их сняли с жителей Кавалеровского района, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на управление Роспотребнадзора.
Среди пострадавших 506 детей, подтвердили в ведомстве. Также Роспотребнадзор рассказал, что в 190 клещах были обнаружены боррелии, которые могут вызвать у человека болезнь Лайма, в 320 насекомых нашли риккетсии, внутриклеточных паразитов, в 11 клещах — анаплазму, вызывающую воспалительные процессы в организме, а в 6 — бактерии эрлихии.
С целью профилактики инфекции, передающейся клещами, на административных территориях региона проведены противоклещевые обработки.
«Мы напоминаем вам о том, что необходимо обязательно при посещении мест возможного обитания клещей проводить взаимные самоосмотры. При присасывании клеща нужно аккуратно его снять и отнести на анализ, чтобы определить, заражен клещ или нет, и вовремя провести профилактическое лечение», — напомнила Татьяна Терентьева, ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Недавно мы писали о том, как защититься от укусов вредителей и избежать опасных заболеваний. В условиях природных очагов инфекции особенно важно быть начеку.