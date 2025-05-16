С начала 2025 года 1830 приморцев покусали клещи

С начала 2025 года в медучреждения Приморского края обратились 1830 человек, обнаруживших на себе клещей. Всего на экспресс-исследования сдали 1087 насекомых, среди них два оказались с антигеном вируса клещевого энцефалита. Их сняли с жителей Кавалеровского района, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на управление Роспотребнадзора.