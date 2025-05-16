Пленный боец рассказал, что ВСУ обманывают иностранных наемников с выплатами

— Служат в этом батальоне наемники американцы, из Европы и колумбийцы в том же числе. За колумбийцев говорят, что хорошие воины, но на самом деле нет, это не так… любым способом они хотят уйти, поняли, что не такая война сбежать оттуда, как-нибудь отбыть контракт, — цитирует пленного РИА Новости.