Вооруженные силы Украины (ВСУ) обманывают иностранных наемников с выплатами, поэтому они не хотят участвовать в военных действиях. Об этом рассказал украинский военнопленный Алексей Бобров.
Солдат служил в 517 отдельном батальоне «Гайдамаки» территориальной обороны ВСУ.
— Служат в этом батальоне наемники американцы, из Европы и колумбийцы в том же числе. За колумбийцев говорят, что хорошие воины, но на самом деле нет, это не так… любым способом они хотят уйти, поняли, что не такая война сбежать оттуда, как-нибудь отбыть контракт, — цитирует пленного РИА Новости.
Об отсутствиях положенных выплат Боброву рассказал один из раненых колумбийских наемников, которого он перевозил в санчасть.
Об этом же рассказывал и вернувшийся на родину бывший колумбийский наемник: по его словам, в рядах Вооруженных сил Украины сражаются тысячи наемников, которых привлекли высокой зарплатой.
До этого генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, проявили особую жестокость к мирным жителям во время захвата территорий Курской области. Он отметил, что наемники целенаправленно убивали гражданских.