Украина потеряла еще один истребитель F-16. Об этом в пятницу, 16 мая, заявили в Военно-воздушных силах (ВВС) ВСУ.
— Украинский истребитель выполнял задание по отражению воздушного нападения противника. 16 мая около 03:30 связь с самолетом была потеряна, — цитирует сообщения ВВС Ura.ru.
До этого экипаж истребителя F-16 Вооруженных сил Украины сбил украинский Су-27 в Черкасской области. Пилот F-16 мог ошибочно принять самолет за российский беспилотник «Герань». При этом пилот сбитого истребителя успел катапультироваться.
2 мая сообщалось, что Госдеп Соединенных Штатов одобрил контракт на 310,5 миллиона долларов на обслуживание истребителей F-16 для Украины. Уточняется, что контракт будет включать в том числе модернизацию и доработку самолетов, обучение персонала, запчасти и другие пункты.
После этого норвежский профессор Гленн Дизен заявил, что российско-украинский конфликт становится войной президента США Дональда Трампа в противовес его словам о желании завершить боевые действия.