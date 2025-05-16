ВВС ВСУ: Украина потеряла еще один истребитель F-16

2 мая сообщалось, что Госдеп Соединенных Штатов одобрил контракт на 310,5 миллиона долларов на обслуживание истребителей F-16 для Украины. Уточняется, что контракт будет включать в том числе модернизацию и доработку самолетов, обучение персонала, запчасти и другие пункты.