Шансы на выработку в Стамбуле документа по завершению конфликта есть. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Дипломат подчеркнул, что легитимизация результатов российско-украинских переговоров в Стамбуле возможна, даже несмотря на истечение срока полномочий нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского.
Ранее Родион Мирошник отметил, что российская делегация, прибывшая в Стамбул для возобновления прямых переговоров с Украиной, имеет все необходимые директивы и подходы, чтобы вести конструктивные переговоры.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле.