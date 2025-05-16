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В МИД России оценили шансы на выработку в Стамбуле документа о завершении конфликта

Мирошник: шансы на выработку в Турции документа по завершению конфликта есть.

Шансы на выработку в Стамбуле документа по завершению конфликта есть. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что легитимизация результатов российско-украинских переговоров в Стамбуле возможна, даже несмотря на истечение срока полномочий нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Родион Мирошник отметил, что российская делегация, прибывшая в Стамбул для возобновления прямых переговоров с Украиной, имеет все необходимые директивы и подходы, чтобы вести конструктивные переговоры.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле.