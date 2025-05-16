Мирошник заявил о провале попытки Киева превратить переговоры с Россией в шоу

Попытка украинской стороны превратить переговоры с Россией в Стамбуле в шоу и искусственно раскачать ситуацию потерпела неудачу. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, отвечающий за вопросы преступлений киевского режима.
«Мы точно также видим попытку другой стороны обратить прагматичный и рабочий процесс ведения переговоров в некое шоу», — заявил дипломат на встрече с журналистами.
Мирошник подчеркнул, что российская делегация изначально была настроена на серьезный и конструктивный диалог, тогда как украинские представители, по его словам, пытались раскачать ситуацию, что привело к переносу начала переговоров уже на сутки.
«Можно сказать, что эта попытка уйти в формат таких мероприятий, которые ближе Зеленскому, которые больше похожи на некие шаржи, не получилась», — заключил он.
Напомним, что делегация России прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной еще утром 15 мая, где продолжает ожидать своих визави, так и не явившихся на встречу.
KP.RU перечислил варианты окончания переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле.