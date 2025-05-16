Свет только из окошка, и то не целый день: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Поставщик услуги сообщает об отключениях электроэнергии.
Ботаника:
Мунчештское шоссе, 830 — с 08:50 до 13:00.
Буюканы:
Каля Ешилор, 22, 49, 49B, 51A, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 55, 55/2, 59, 999, 9999, Друмул Кручий, 95, 95/2, 97/1, 97/2, 99, 100, 100/1, 101, 103−123, Голя, 7−9, 9V, 8−12, Милано 12, 43, Цэрыний, 85−105, 110−128, 128A — с 09:00 до 16:00.
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