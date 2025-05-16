Дальневосточная библиотека 17 мая приглашает хабаровчан на арт-фестиваль

Также на фестивале будет большое количество лекций и бесед. В пресс-центре пройдёт презентация под названием «Маски пекинской оперы». В выставочном зале расскажут об истории появления книжной миниатюры. В читательском зале встретят лекцией «История отечественной мультипликации». А также в универсальном зале пройдёт встреча с художником-живописцем, графиком, иллюстратором, членом Союза художников России Виктором Пичуевым.