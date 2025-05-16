Дальневосточная библиотека 17 мая приглашает хабаровчан на арт-фестиваль

В эти выходные, 17 мая, с 15:00 до 17:00 в Дальневосточной государственной научной библиотеке второй год подряд пройдёт арт-фестиваль «Территория искусств», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Откроет фестиваль акустический дуэт группы «Battle Nuggets», и после этого гости вольны выбирать, во что они хотят погрузиться. Основная особенность мероприятия — объединение различных видов искусства и культуры: от игр и лекций до постановок и кинофильмов.
Пришедших ждут квесты, игры, мастер-классы. В зале каталогов будет ожидать интеллектуальная игра «Живое слово». В отделе краеведческой литературы ждёт увлекательный квест «О Хабаровске с любовью». Пройдёт мастер-класс «Восточный сад камней».
Также на фестивале будет большое количество лекций и бесед. В пресс-центре пройдёт презентация под названием «Маски пекинской оперы». В выставочном зале расскажут об истории появления книжной миниатюры. В читательском зале встретят лекцией «История отечественной мультипликации». А также в универсальном зале пройдёт встреча с художником-живописцем, графиком, иллюстратором, членом Союза художников России Виктором Пичуевым.
Ну и конечно же, всем пришедшим представится возможность рассмотреть много всего интересного. Будет организована выставка, посвящённая произведению «Василий Тёркин» А. Твардовского. Разыграют зарисовки молодые артисты города и покажут документальные фильмы «Рисующий сердцем» и «Палех» с международного кинофестиваля «Победили вместе».
Всё это пройдёт по адресу Муравьёва-Амурского, 1. Телефон для справок: