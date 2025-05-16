День пионерии 2025: Когда отмечают, история праздника и почему девизы пионеров были именно такими

Когда отмечается День пионерии в 2025 году в России? Разве у нас ещё остались пионеры? Так получилось, что Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина больше нет. Она ушла в небытие с распадом СССР. Но пионеры, то есть патриотично настроенная молодёжь до 14 лет, остались. Теперь мы отмечаем День детских общественных объединений, причём в ту же самую дату, что и День пионерии. Рассмотрим в материале историю и традиции этого праздника.