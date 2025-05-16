«Мы будем ждать»: Мединский сделал заявление о встрече с делегаций Украины в Стамбуле

Изначально СМИ писали, что переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле начнутся во второй половине дня 15 мая. Затем глава киевского режима и вовсе заявил, что окончательное решение о переговорах с Россией будет принято только после его встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.