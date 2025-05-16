«Мы будем ждать»: Мединский сделал заявление о встрече с делегаций Украины в Стамбуле

Российская делегация готова начать переговоры с украинской стороной в Стамбуле в пятницу, 16 мая, с 10 утра. Об этом журналистам заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, российская сторона готова к работе и конструктивному обсуждению вопросов.
«Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Мы готовы к работе», — подчеркнул Мединский.
Инициатива возобновления переговоров поступила от президента России Владимира Путина, который 11 мая предложил Киеву вернуться к диалогу без предварительных условий. Встреча была запланирована на 15 мая в Стамбуле, однако точное время начала переговорного процесса не называлось.
Изначально СМИ писали, что переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле начнутся во второй половине дня 15 мая. Затем глава киевского режима и вовсе заявил, что окончательное решение о переговорах с Россией будет принято только после его встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
В ночь на 15 мая Путин утвердил состав российской делегации. Помимо Мединского, в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
От украинской стороны кроме министра обороны Рустема Умерова, который возглавит всю группу, в диалоге по конфликту будут участвовать ещё 12 человек. В их числе первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица; зампред СБУ Александр Поклад; первый зампред СВР Украины Олег Луговской; замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что представители Украины боятся разговаривать с делегацией России. Дипломат иронично отметила, что российская делегация состоит не из «актеров-недоучек и клоунов-наркоманов», которые лишь выдают себя за дипломатов, а из профессионалов высокого уровня, которые досконально владеют ситуацией.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле.