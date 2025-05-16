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Футболиста «Динамо» из Махачкалы Зиновича призвали в белорусскую армию

Футболист махачкалинского «Динамо» Зинович призван в армию Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Игрок махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Кирилл Зинович призван в белорусскую армию, пишет ТАСС.

О том, что защитник команды призван в белорусскую армию, сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов:

«Зиновича призвали в белорусскую армию. Откомандировали до 24 мая в клуб, сыграет последнюю игру и потом туда».

Кроме того, он сказал:

«Еще два года у него контракт. Либо как-то будем договариваться. В течение двух лет ездил, любая повестка приходит — едет».

22-летний Кирилл Зинович выступает за «Динамо» из Махачкалы с января 2024 года. В этом сезоне он провел 31 матч и забив 1 мяч.

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