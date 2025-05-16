В Москве 84-летняя пианистка лишилась квартиры и сбережений из-за телефонного звонка

«Когда все это проговариваешь, понимаешь, что это удивительно глупая и неприятная история, но в моменте, к сожалению, веришь. Я сама никогда не врала и не ожидала этого от кого-то еще, советское воспитание сказывается. Наверняка, если бы я все это рассказала кому-нибудь раньше, меня бы остановили, но я не привыкла делиться своими проблемами и впутывать людей», — заключила она.