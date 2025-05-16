Раритетный Cadillac Series 314 продают во Владивостоке за 4 млн

Авто оснащено восьмицилиндровым двигателем объемом 5,2 литра, мощностью 88 лошадиных сил. Максимальная скорость разгона — 100 километров в час. Сейчас такие показатели кажутся низкими, даже смешными в какой-то степени. Только вот по тем временам это очень высокие характеристики, которыми могли похвастаться далеко не все представители автопрома.