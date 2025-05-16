Раритетный Cadillac Series 314 продают во Владивостоке за 4 млн

Что сто лет назад Cadillac Series 314 покупали за баснословные суммы, что сейчас: авто 1920-х годов выставили на продажу во Владивостоке за 4,3 миллиона рублей. Это редкий экземпляр в синем цвете, для настоящих ценителей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Объявление появилось в сети на одном из популярных сайтов по продаже различных товаров, в том числе и машин. В прошлом веке «Кадиллак» приобретали только состоятельные жители США, теперь же ТС может достаться жителю дальневосточной столицы.
Авто оснащено восьмицилиндровым двигателем объемом 5,2 литра, мощностью 88 лошадиных сил. Максимальная скорость разгона — 100 километров в час. Сейчас такие показатели кажутся низкими, даже смешными в какой-то степени. Только вот по тем временам это очень высокие характеристики, которыми могли похвастаться далеко не все представители автопрома.
«Автомобиль оборудован трехступенчатой механикой и задним приводом. Кузов и салон автомобиля сохранились в оригинале», — пишет автор объявления. Стоит учесть, что машина потребует вложений: все же транспорт не новый.