Меченая вода помогла рационализировать добычу нефти

«Когда в нефтяные пласты закачивают воду, она помогает вытолкнуть больше нефти на поверхность. Но иногда вода течет только по самым “промытым” участкам породы, оставляя остальные без дела. Чтобы решить эту проблему, исследователи придумали новый метод контроля за тем, куда именно идет вода. В скважину закачивают меченную специальным индикатором воду, затем отбирают пробы и при помощи компьютерного моделирования отслеживают, где вода движется эффективно, а где — нет», — отметили в пресс-службе.