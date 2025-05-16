Меченая вода помогла рационализировать добычу нефти

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Специалисты университета Дубна нашли способ улучшить процесс добычи нефти, сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Новая технология помогает эффективнее управлять подачей воды, которая выталкивает нефть на поверхность.
«Когда в нефтяные пласты закачивают воду, она помогает вытолкнуть больше нефти на поверхность. Но иногда вода течет только по самым “промытым” участкам породы, оставляя остальные без дела. Чтобы решить эту проблему, исследователи придумали новый метод контроля за тем, куда именно идет вода. В скважину закачивают меченную специальным индикатором воду, затем отбирают пробы и при помощи компьютерного моделирования отслеживают, где вода движется эффективно, а где — нет», — отметили в пресс-службе.
Группа исследователей кафедры общей и прикладной геофизики под руководством профессора Михаила Хозяинова запатентовала этот инновационный подход — «Способ управления заводнением неоднородного пласта-коллектора нефтяного месторождения».
По новой технологии, в нагнетательную скважину закачивают меченую индикатором воду, а затем из окружающих ее добывающих скважин берут водяные пробы в течение 90−120 дней. Затем исследуемый участок расширяют. Для повышения эффективности, между скважинами делаются искусственные каналы — «высокопроницаемые пропластки» на языке нефтяников. После тщательного анализа и моделирования, нефтяники могут сократить объем закачиваемой воды на то ее количество, которое расходуется неэффективно.
«Наша методика помогает лучше управлять подачей воды и избегать ненужных расходов, что делает процесс добычи нефти гораздо более предсказуемым и экономичным. Университет получил два патента по этому направлению, опубликована монография и ряд статей в ведущих журналах», — отметил профессор Хозяинов, которого цитирует пресс-служба.