Улучшен процесс получения «зеленого» водорода

Химики ТПУ с зарубежными учеными сумели получить нужный материал с помощью раствора ионов железа и источника видимого света, который можно заменить солнечным светом. По сравнению с обычным молибденитом, модифицированный катализатор позволяет произвести такое же количество водорода из воды, используя на 20% меньше энергии.