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«Магическая игла»: Олег Шепс объяснил, почему порчи не существует

Один из самых ярких участников «Битвы Экстрасенсов» 27-летний Олег Шепс объяснил, почему он отрицает существование порчи. По мнению экстрасенса, люди чаще всего просто внушают себе негативное влияние высших сил.

Один из самых ярких участников «Битвы Экстрасенсов» 27-летний Олег Шепс объяснил, почему он отрицает существование порчи. По мнению экстрасенса, люди чаще всего просто внушают себе негативное влияние высших сил.

— Сами на себя притягивают негатив, начинают оправдывать какие-то свои неудачи, ошибки темной магией, мол, вот мне иголки подложили под порог, землю насыпали, еще что-то сделали, прокляли словесно. (…) Я бы назвал это магической иглой, на которую человек подсаживается, — высказался Шепс в YouTube-шоу «Бес Комментариев».

По его словам, чем больше человек верит в то, что все его неудачи из-за порчи, тем реальнее это становится на самом деле. Экстрасенс заявил, что таким образом человек может действительно привлечь к себе негатив.

Ранее стало известно, что брат Олега Шепса, экстрасенс Александр Шепс попал в больницу после съемок выпуска шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» в башкирской деревне каннибалов, в ходе которых медиум внезапно решил перелезть через забор, из-за чего поранился.

18 января 2025 года на телеканале ТНТ стартовал второй сезон шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Подробнее о каждом участнике — в материале «Вечерней Москвы».