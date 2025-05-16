Правоохранители начали проверку после драки в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошла массовая драка. Происшествие случилось на улице Андреева. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Согласно опубликованным данным, местные жители увидели стычку нескольких мужчин и сразу же вызвали на место правоохранителей. В результате, полиции пришлось задержать пять человек. Всех участников конфликта доставили в отдел для дальнейших разбирательств.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и проводят проверку. Затем будут приняты процессуальные решения.
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