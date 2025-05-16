Дружеские посиделки на Кубани закончились зверским убийством женщины и поджогом дома

По данным телеграм-канала, 41-летняя женщина вместе со своими 36-летним приятелем пришла в гости к его 34-летнему другу. Компания отдыхала, но разговор не пошёл — стали ругаться. Один из мужчин схватил нож и ударил женщину в шею. Та умерла на месте.
Друзья решили скрыть следы преступления. Тело они замотали в ковёр, дом подожгли и пустились в бега. Прибывшие пожарные потушили огонь, а затем нашли убитую. Полиция задержала беглецов. Выяснилось, что знакомый жертвы ранее был судим за изнасилование, разбой и грабёж.
Ранее в Татарстане 14-летняя девочка зарезала собственную мать. При этом семья считалась благополучной. Отец-бизнесмен владеет сетью салонов красоты, а дочь учится в лицее при одном из технических вузов Казани.