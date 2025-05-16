Приближение тепла: Синоптик рассказал, когда в столичный регион вернётся весна

В воскресенье, по словам Ильина, сохранятся облачные условия и ночь может принести небольшой дождь. Температура в Москве ночью составит от +11 до +13, а днём — от +18 до +20 градусов. В области температура ночью будет от +8 до +13, днём — от +16 до +21 градуса. Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.