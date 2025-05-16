«Важна суть человека»: Олег Шепс рассказал о готовности к серьезным отношениям

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс заявил, что он открыт для поиска второй половинки и готов к серьезным отношениям. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Бес Комментариев».
По его словам, в прошлом у него были предпочтения по внешности девушек: в детстве ему нравились брюнетки, а позже — блондинки.
— Фиксация на внешних факторах не несет в себе какую-то важность что ли. Скажу банально, для меня сейчас цвет волос, глаз, не имеет значения. Важна наполненность человека, суть его, — сказал Шепс.
Он также объяснил, почему порчи не существует. По мнению экстрасенса, люди чаще всего занимаются самовнушением, из-за чего и боятся высших сил.
Ранее он также рассказал подписчикам о преимуществах медитации и духовных практик для ментального и физического состояния. По его словам, регулярная медитация помогает снизить уровень стресса, а также способствует улучшению концентрации и внимания, положительно влияя на различные аспекты жизни человека.
В 2023 году Олег Шепс поделился со своими подписчиками радостной новостью: его брат стал отцом. Теперь экстрасенс примерит на себя новую роль — крестного. В микроблоге он опубликовал фотографию из роддома.