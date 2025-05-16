В Иркутской области проверили около 30 тыс авто на наличие запрещенных предметов

В Иркутской области завершился второй этап межведомственной операции, во время которой сотрудники регионального главка МВД совместно с УФСБ и при поддержке Росгвардии провели серию рейдовых мероприятий. Как стало известно КП-Иркутск, основной целью операции было пресечение незаконного оборота наркотиков, оружия и других запрещенных предметов.
За две недели активной работы проверили около 30 тысяч транспортных средств, включая 23 298 легковых и 4 935 грузовых автомобилей. Особое внимание уделялось машинам с иностранными номерами — было осмотрено 225 таких авто, в которых находились более 360 иностранцев. В итоге было изъято пять единиц огнестрельного оружия вместе с 8 боеприпасами.
— Также полицейские выявили 11 фактов перевозки наркотиков. По этим случаям заведено семь уголовных дел, составлен один административный протокол, еще по трем эпизодам проводятся проверки. Общий объем изъятых наркотиков составил около восьми килограммов, — сообщают в региональном МВД.
Помимо этого задержаны 53 разыскиваемых человека (21 в федеральном и 32 в местном розыске). Специалисты выявили 75 нарушений миграционного законодательства, включая 74 случая нарушения режима пребывания иностранцев и один факт незаконной трудовой деятельности. Шесть иностранцев будут административно выдворены за пределы России, а общая сумма наложенных штрафов превысила 200 тысяч рублей.
Дополнительно выявлено восемь случаев использования поддельных документов (включая водительские удостоверения) и 12 автомобилей с измененными номерами. Еще трех человек привлекли за хранение символики запрещенной организации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске двух организаторов смертельной гонки отправили под домашний арест.