В Иркутской области проверили около 30 тыс авто на наличие запрещенных предметов

За две недели активной работы проверили около 30 тысяч транспортных средств, включая 23 298 легковых и 4 935 грузовых автомобилей. Особое внимание уделялось машинам с иностранными номерами — было осмотрено 225 таких авто, в которых находились более 360 иностранцев. В итоге было изъято пять единиц огнестрельного оружия вместе с 8 боеприпасами.