Дешевле слетать в Москву. Цены на авиабилеты из Иркутска в Бодайбо взмыли выше облаков

Напомним, что ситуация с повышением цен на авиаперелеты из Иркутска в Бодайбо впервые обострилась в ноябре прошлого года. Тогда местная администрация обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой урегулировать тарифы на пассажирские авиаперевозки. В 2024 году стоимость на авиаперелеты повышалась дважды. Так, с 1 мая максимальная цена авиабилета составила 22025 рублей, а с 1 декабря 2024 года после очередного повышения стоимости билета по маршруту Бодайбо — Иркутск — 26830 рублей. При этом авиация остается единственным востребованным среди населения видом транспорта.