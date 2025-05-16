Дешевле слетать в Москву. Цены на авиабилеты из Иркутска в Бодайбо взмыли выше облаков

Жители Бодайбо вновь пожаловались на взлетевшие до небес цены на авиабилеты. Теперь перелет из Иркутска в Бодайбо обходится почти вдвое дороже, чем прямой рейс в Москву. О ситуации с сильным подорожанием стоимости авиасообщения рассказали в чате тг-канала (18+) губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, пишет ИА IrkutskMedia.
«Посмотрите, что творит авиакомпания “ИрАэро”: на 13 мая стоимость билета — 21 830 рублей, на 14 мая — 32 285 рублей. На “Ангару” (прим. ред. — авиакомпанию) на эти даты уже нет билетов, ажиотаж. Про субсидированные по прописке вообще речи быть не может, в агентствах сказали, все разобрано до июня месяца. Как быть простым смертным? Срочно нужно лететь, а возможности нет!» — говорится в сообщении местной жительницы.
На сайте авиакомпании «ИрАэро» указаны цены перелетов на ближайшие дни. Стоимость авиабилетов начинается от 14 635 рублей и доходит до 32 285 рублей.
От 18,9 тысячи рублей до 26,9 тысячи рублей стоят авиабилеты при перелете из Бодайбо в Иркутск. Стоимость указана на сайте авиакомпании «Ангара».
Ситуацию с авиаперевозками из Иркутска в Бодайбо прокомментировали в министерстве транспорта Иркутской обалсти.
«На данный момент перевозки по маршруту Иркутск — Бодайбо — Иркутск осуществляется двумя авиакомпаниями по коммерческой стоимости. Нормативно-правовыми актами по субсидируемым маршрутам не предусмотрено выполнение полетной программы двумя авиакомпаниями. В связи с этим в рамках объявленного министерством конкурса в 2024 году по маршруту Иркутск — Бодайбо заявки от перевозчиков нее были поданы», — сообщили в ведомстве.
В министерстве также уточнили, что на сегодняшний день правительство разрабатывает необходимые нормативно-правовые акты, которые будут регулировать уровень специального тарифа для жителей с местной пропиской. Его планируется ввести с 2026 года.
Напомним, что ситуация с повышением цен на авиаперелеты из Иркутска в Бодайбо впервые обострилась в ноябре прошлого года. Тогда местная администрация обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой урегулировать тарифы на пассажирские авиаперевозки. В 2024 году стоимость на авиаперелеты повышалась дважды. Так, с 1 мая максимальная цена авиабилета составила 22025 рублей, а с 1 декабря 2024 года после очередного повышения стоимости билета по маршруту Бодайбо — Иркутск — 26830 рублей. При этом авиация остается единственным востребованным среди населения видом транспорта.
Жители Бодайбинского района также провели сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать тарифы на авиаперевозки. Всего удалось собрать 3380 подписей. Кроме того, жители района направляли жалобы в различные инстанции, в том числе УФАС по Иркутской области и Генпрокуратуру РФ. После этого Восточно-Сибирская транспортная прокуратура совместно с Иркутским УФАС начали проверку обоснованности формирования.
Глава Приангарья Игорь Кобзев в ходе пресс-конференции в декабре 2024 года сообщил, что правительство региона работает над этим вопросом и планирует урегулировать проблему в ближайшие два года.
Мы будем искать варианты поддержки пенсионеров, молодых людей до 23 лет, постоянно проживающих на этой территории жителей. Правительство и министерство над этим работает. Но этот вопрос также касается и понимания авиаперевозчиков.
В январе текущего года авиакомпания «ИрАэро» объявила о продаже билетов по сниженным тарифам на авиаперелеты по маршруту Иркутск-Бодайбо и обратно. Количество мест на рейсы ограничено. Льгота распространяется только на тех, кто проживает на территории Бодайбо и района.