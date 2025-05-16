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Умер актер Джо Дон Бейкер, снявшийся в трех частях бондианы

Актер Джо Дон Бейкер умер в возрасте 89 лет.

Источник: Комсомольская правда

Голливудский актер Джо Дон Бейкер, ставший популярным благодаря ролям в трех частях бондианы, ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщает сайт Legacy.com.

Согласно некрологу, опубликованному на сайте, актера не стало еще 7 мая. Однако сообщили это только накануне. Причины смерти, дата и место похорон звезды также не раскрываются.

Накануне стало известно о гибели в ДТП в Москве Елены Земляникиной-Крылатовой, советской и российской актрисы, дочери Любови Стриженовой и Владимира Земляникина, сестры Александра Стриженова. Ей было 66 лет.

Ранее умерла Мишель Трахтенберг — 39-летняя актриса из «Баффи» и «Сплетницы». По данным СМИ, тело нашла мать актрисы в квартире на Манхэттене. Полиция, прибывшая на место, исключила версию убийства.