FT: в Белом доме спорят из-за внесения компаний КНР в черный список

Некоторые из представителей администрации президента США считают, что введение экспортного контроля над этими компаниями может осложнить переговоры между двумя странами. По данным FT, это их последняя попытка ограничить доступ Китая к передовым американским технологиям производства микросхем, которые могут быть использованы в военных целях.