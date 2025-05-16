FT: в Белом доме спорят из-за внесения компаний КНР в черный список

В администрации США обострились разногласия по поводу запрета на экспорт некоторых китайских компаний, производящих микросхемы. Об этом сообщает Financial Times.
Администрация США изучает возможность включения компаний ChangXin, дочерних предприятий Semiconductor Manufacturing International Corporation и Yangtze Memory Technologies в список организаций, угрожающих национальной безопасности. Однако ряд представителей администрации опасаются, что это может негативно сказаться на переговорах с Китаем по долгосрочному торговому соглашению.
Некоторые из представителей администрации президента США считают, что введение экспортного контроля над этими компаниями может осложнить переговоры между двумя странами. По данным FT, это их последняя попытка ограничить доступ Китая к передовым американским технологиям производства микросхем, которые могут быть использованы в военных целях.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился пойти на переговоры с Китаем по вопросу снижения торговых пошлин. Решение связано с негативными последствиями для экономики и недовольством простых американцев на введение тарифов на импорт.