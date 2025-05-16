Взрывы произошли в Киеве

12 февраля сообщалось, что ночная атака российской армии на Киев стала рекордной по числу ракет «Искандер», которые поразили украинскую столицу. Зарубежные иностранные эксперты после этого задались вопросом: куда исчез комплекс Patriot, расположенный обычно в Жулянах, и почему он не сработал против ракет «Искандер».