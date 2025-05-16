Взрывы произошли в Киеве. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил мэр города Виталий Кличко.
— Взрывы в столице. Работают силы ПВО по вражеским БПЛА, — цитирует Кличко ТАСС.
9 мая посольство Соединенных Штатов на Украине сообщило об угрозе массированной воздушной атаки в ближайшие дни. 7 мая в СМИ появилась информация, что президент России Владимир Путин якобы отдал поручение Минобороны, в рамках которого необходимо выбрать цели в Киеве для осуществления ударов ракетным комплексом «Орешник».
13 мая ВС РФ нанесли удары по ключевым украинским военным объектам высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. Среди целей был завод «Арсенал», где хранились ракеты, не использованные украинскими войсками в период праздничного перемирия.
12 февраля сообщалось, что ночная атака российской армии на Киев стала рекордной по числу ракет «Искандер», которые поразили украинскую столицу. Зарубежные иностранные эксперты после этого задались вопросом: куда исчез комплекс Patriot, расположенный обычно в Жулянах, и почему он не сработал против ракет «Искандер».