СМИ: Генерал-полковник Солодчук назначен командующим Центральным военным округом

Солодчук прошел путь от командира взвода до начальника штаба полка. В начале специальной военной операции участвовал в наступлении на Киев и руководил действиями на харьковском направлении. С конца 2024 года он возглавлял группировку «Курск» и отвечал за освобождение Суджи и курского приграничья, передает URA.RU.