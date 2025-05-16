СМИ: Генерал-полковник Солодчук назначен командующим Центральным военным округом

Генерал-полковник Валерий Солодчук назначен новым командующим Центральным военным округом (ЦВО), сменив на этом посту Андрея Мордвичева. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил высокопоставленный источник в военных кругах.
— Указ состоялся. Солодчук был замком еще при предыдущих командующих — Лапине и Мордвичеве, — пояснил собеседник.
Солодчук прошел путь от командира взвода до начальника штаба полка. В начале специальной военной операции участвовал в наступлении на Киев и руководил действиями на харьковском направлении. С конца 2024 года он возглавлял группировку «Курск» и отвечал за освобождение Суджи и курского приграничья, передает URA.RU.
15 мая стало известно, что президент России Владимир Путин назначил главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерала армии Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности РФ, освободив его от занимаемой им должности в войсках.
Также Владимир Путин также продлил действие плана обороны России на два года — до 2027 года. Первоначально план был введен в 2021 году.