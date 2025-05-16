В Новосибирске разрабатывают революционную систему для авиации и транспорта

Ключевой элемент системы — непосредственный преобразователь частоты с естественной коммутацией (НПЧ с ЕК), который способен заменить традиционные двухзвенные схемы, состоящие из выпрямителя, звена постоянного тока и инвертора. По словам ассистента кафедры электроники и электротехники Регины Сарахановой, такое решение делает систему более компактной и снижает потери энергии.
Система обладает адаптивными свойствами и может работать в двух режимах: запускать первичный двигатель и генерировать электроэнергию в процессе его работы. Уже проведены аналитические расчеты, имитационное моделирование и определены основные энергетические характеристики, подтверждающие работоспособность схемы.
Проект может быть реализован не только в авиации, но и в других автономных объектах — от автобусов до троллейбусов. Следующим этапом станет создание макета устройства и тестирование на реальном оборудовании небольшой мощности. Текущая мощность установки составляет 100 кВт.