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В Новосибирске разрабатывают революционную систему для авиации и транспорта

Учёные Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разрабатывают энергоэффективную стартер-генераторную систему нового поколения, способную обеспечить электроснабжение автономных подвижных объектов, в том числе легкомоторных самолетов.

Ключевой элемент системы — непосредственный преобразователь частоты с естественной коммутацией (НПЧ с ЕК), который способен заменить традиционные двухзвенные схемы, состоящие из выпрямителя, звена постоянного тока и инвертора. По словам ассистента кафедры электроники и электротехники Регины Сарахановой, такое решение делает систему более компактной и снижает потери энергии.

Система обладает адаптивными свойствами и может работать в двух режимах: запускать первичный двигатель и генерировать электроэнергию в процессе его работы. Уже проведены аналитические расчеты, имитационное моделирование и определены основные энергетические характеристики, подтверждающие работоспособность схемы.

Проект может быть реализован не только в авиации, но и в других автономных объектах — от автобусов до троллейбусов. Следующим этапом станет создание макета устройства и тестирование на реальном оборудовании небольшой мощности. Текущая мощность установки составляет 100 кВт.