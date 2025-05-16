В Башкирии снизилось число наркопреступлений

В 2024 году в Башкирии произошло 4 412 преступлений, связанных с наркотиками. Этот показатель оказался на 168 случаев ниже, чем в предыдущем году, согласно официальному докладу МВД республики о наркоситуации в регионе.
Анализ статистики показывает, что уровень наркопреступности в расчете на 10 тысяч населения составил 10,9 случаев. Наиболее тревожная ситуация сложилась в Стерлибашевском районе, где этот показатель достиг 42,9 на 10 тысяч жителей, что значительно превышает среднереспубликанские значения.
Среди городских округов выделяются Нефтекамск (26,3 случая), Салават (18,9), Стерлитамак (15,4), Уфа (15,1) и Сибай (13,6). В то же время в шести районах республики — Архангельском, Аскинском, Бурзянском, Кигинском, Федоровском и Шаранском — на протяжении всего 2024 года не было зарегистрировано ни одного преступления в сфере незаконного оборота наркотических веществ.
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