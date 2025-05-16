В Башкирии снизилось число наркопреступлений

Среди городских округов выделяются Нефтекамск (26,3 случая), Салават (18,9), Стерлитамак (15,4), Уфа (15,1) и Сибай (13,6). В то же время в шести районах республики — Архангельском, Аскинском, Бурзянском, Кигинском, Федоровском и Шаранском — на протяжении всего 2024 года не было зарегистрировано ни одного преступления в сфере незаконного оборота наркотических веществ.