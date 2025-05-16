В Самаре запустят бесплатные автобусы по двум маршрутам в Ночь музеев 17 мая

В Самаре состоится традиционная акция «Ночь музеев». По этому поводу в городе заработают два бесплатных автобуса. Об этом стало известно от мэрии города.
Первый маршрут будет пролегать от площади Кирова до площади Революции. Второй — между собором на Барбошиной поляне до Молодогвардейской/Льва Толстого.
Интервал движения — 20 минут. Работать автобусы будут с 14:00 до 20:00.
В этом году темой «Ночи музеев» будут «Герои». Более 20 пространств откроют свои двери для посетителей. Их ожидают концерты, экспозиции, показ кино и мультфильмов.
Полную программу мероприятий вы можете найти в нашем материале.
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