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В Самаре запустят бесплатные автобусы по двум маршрутам в Ночь музеев 17 мая

В Самаре состоится традиционная акция «Ночь музеев».

В Самаре состоится традиционная акция «Ночь музеев». По этому поводу в городе заработают два бесплатных автобуса. Об этом стало известно от мэрии города.

Первый маршрут будет пролегать от площади Кирова до площади Революции. Второй — между собором на Барбошиной поляне до Молодогвардейской/Льва Толстого.

Интервал движения — 20 минут. Работать автобусы будут с 14:00 до 20:00.

В этом году темой «Ночи музеев» будут «Герои». Более 20 пространств откроют свои двери для посетителей. Их ожидают концерты, экспозиции, показ кино и мультфильмов.

Полную программу мероприятий вы можете найти в нашем материале.

Больше новостей о Самаре и области — в телеграм-канале «МК в Самаре».