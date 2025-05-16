В Ростове осудили мужчин планировавших устроить теракты в Пятигорске

Южный окружной военный суд в Ростове приговорил к длительным срокам двух членов запрещенного в России «Исламского государства». Мужчины планировали устроить теракт в Пятигорске. Об этом сообщили в пресс-службе суда 15 мая.
Известно, что в январе прошлого года двое мужчин вступили в запрещенную в РФ организацию. Они провели разведку зданий суда и прокуратуры Пятигорска, а затем купили компоненты для изготовления взрывного устройства. Основной целью террористов был суд. Однако вскоре они были задержаны правоохранителями.
Одного из обвиняемых суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима. Первые пять лет он проведет в тюрьме, также ему необходимо выплатить штраф 600 тысяч рублей. Второго мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима, первые пять лет он проведет также в тюрьме. Кроме того, его ждет штраф 600 тысяч рублей.
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