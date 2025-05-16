В Ростове осудили мужчин планировавших устроить теракты в Пятигорске

Одного из обвиняемых суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима. Первые пять лет он проведет в тюрьме, также ему необходимо выплатить штраф 600 тысяч рублей. Второго мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима, первые пять лет он проведет также в тюрьме. Кроме того, его ждет штраф 600 тысяч рублей.