Российские туристы не могут купаться в море на турецких курортах из-за безжалостно жалящих медуз

Туристы из Кемера рассказали, что последние дни на пляже превратились для них и других отдыхающих в какой-то кошмар. После купания в море туристы чувствуют сильный зуд и жжение, напоминающее импульсы при ударе током. В результате этого на коже человека появляются различные неприятные высыпания.