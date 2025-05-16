Пермской семье удалось получить с УК компенсацию за перетоп в квартире

Пермский краевой суд усмотрел сразу несколько фактов, объективно свидетельствующих о причинении семье с малолетними детьми морального вреда. Так, при том, что истцы на протяжении нескольких лет пребывали в жилом помещении в некомфортных температурных условиях, они полностью оплачивали данную услугу как качественную, потратив в общей сложности 150 тысяч рублей. Кроме того, поводами для переживаний граждан стали неоднократные вызовы инженеров-теплотехников, длительная переписка с управляющей компанией и вынужденное обращение в судебный орган за защитой нарушенных прав и законных интересов. В результате УК обязали выплатить каждому члену семьи компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей штрафа за нарушение закона о защите прав потребителей.