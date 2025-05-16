Пермской семье удалось получить с УК компенсацию за перетоп в квартире

Невыносимая жара, открытые окна, сквозняки и частые простуды — на протяжении трех лет в отопительные сезоны супруги с двумя малолетними детьми страдали от излишнего обогрева их двухкомнатной квартиры. Регулярные обращения в коммунальные службы результата не приносили.
Представители ресурсоснабжающей организации неоднократно выходили по адресу и составляли акты о значительном превышении температуры в жилом помещении, но помочь семье ничем не могли, так как регулировка гидравлических режимов внутридомовой системы отопления находилась в зоне ответственности управляющей компании, а не поставщика. Добиваться благоприятных условий жизни и компенсации за причиненные неудобства гражданам пришлось в судебном порядке.
После поступления иска в суд УК все же скорректировала подачу тепла, установив сужающее устройство, но возмещать моральные и физические страдания супружеской паре, действующей в том числе в интересах несовершеннолетних детей, в добровольном порядке не собиралась. Районный суд также не нашел оснований для взыскания компенсации в пользу истцов. Однако апелляционная инстанция взглянула на ситуацию с другой стороны.
Пермский краевой суд усмотрел сразу несколько фактов, объективно свидетельствующих о причинении семье с малолетними детьми морального вреда. Так, при том, что истцы на протяжении нескольких лет пребывали в жилом помещении в некомфортных температурных условиях, они полностью оплачивали данную услугу как качественную, потратив в общей сложности 150 тысяч рублей. Кроме того, поводами для переживаний граждан стали неоднократные вызовы инженеров-теплотехников, длительная переписка с управляющей компанией и вынужденное обращение в судебный орган за защитой нарушенных прав и законных интересов. В результате УК обязали выплатить каждому члену семьи компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей штрафа за нарушение закона о защите прав потребителей.
Исполнительные документы о взыскании с коммунальной организации в общей сложности 60 тысяч рублей поступили на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Во избежание ареста счетов и штрафных санкций коммунальная организация перевела всю сумму задолженности на депозитный счет подразделения службы. Денежные средства перечислены взыскателям.