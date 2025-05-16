«В армию брать некого»: экзамен по физкультуре предложили ввести в школах РФ

— Нужна донастройка программы для этой категории детей. Тогда все будет хорошо. Потом мы удивляемся, что сегодня у нас мамочки имеют низкий уровень здоровья, что не все могут рожать детей, в армию брать некого, — высказала свое мнение Павлова.