«В армию брать некого»: экзамен по физкультуре предложили ввести в школах РФ

Член комиссии Общественной палаты по территориальному развитию Ольга Павлова предложила ввести обязательный экзамен по физкультуре в российских школах, а также разработать программы, рассчитанные на детей с разным уровнем здоровья.
— Нужна донастройка программы для этой категории детей. Тогда все будет хорошо. Потом мы удивляемся, что сегодня у нас мамочки имеют низкий уровень здоровья, что не все могут рожать детей, в армию брать некого, — высказала свое мнение Павлова.
Также, по ее словам, для занятий физкультурой нужна достойная инфраструктура в образовательных учреждениях, передает ТАСС.
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что детей мигрантов, которые за три раза не смогли сдать тест по русскому языку для обучения в школе, необходимо отправлять на родину.
В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что только 27 детей мигрантов из 1762 зачислили в российские школы после введения новых правил. Чтобы поступить в школу, необходимо подтверждение законности пребывания в РФ и знание русского языка на достаточном уровне.