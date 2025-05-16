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Авария в Керчи — часть города и прилегающие поселки без воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. Часть Керчи и два прилегающих поселка остались без воды в пятницу из-за аварии, сообщает пресс-служа компании «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«В связи с аварией на канализационном коллекторе ориентировочно до 20:00 16.05.2025 будет ограничено водоснабжение в бывшем Ленинском районе города», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы речь идет о керченских улицах Генерала Петрова, Голощапова, К. Алиева, Лазо, Войкова, Софьи Перовской, С. Разина, Розы Люксембург, 2-я Пятилетка, 1-я Пятилетка, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Энгельса, Суворова, 12 Апреля, Всесоюзной, Славы, Спартака, Сакко, Бардина, Пушкаренко, Московской, Радио, Ванцетти, Казакова, Сморжевского, 1-го Мая, Кирова, а также прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, без воды район 3-й Самострой, поселки Джаныкой — Каменка и Аджимушкай.

Потребителей обещают обеспечить привозной водой — ее подвоз организуют с 13 часов. Аварийные бригады уже приступили к устранению повреждения трубопровода.