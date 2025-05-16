Бывший топ-менеджер «Камской долины» может выйти из колонии по УДО

Напомним, в феврале 2022 года Индустриальный райсуд признал Алевтину Романову виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими по уголовному делу были признаны четыре физических и одно юридическое лицо. Все они приобретали паи в жилищно-строительных кооперативах, через которые на разных стадиях строительства «Камская долина» реализовывала недвижимость. В итоге оказалось, что паи, а соответственно, и квартиры, были переоформлены на третьи лица. Госпожа Романова своей вины не признала.