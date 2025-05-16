Директор ГТРК Новосибирск Игорь Павлов покидает пост и уезжает в Москву

Директор ГТРК Новосибирск Игорь Павлов уходит со своего поста. Причина — новая работа в Москве.
В беседе с «Сиб.фм» Игорь Владимирович отметил, что работа на ГТРК стала для него настоящим «вызовом и вдохновением».
«Мы доказали, что в эпоху цифровизации региональные медиа являются конкурентоспособными, создают качественный контент и приносят прибыль. Благодарю руководство ВГТРК, Олега Борисовича Добродеева и Рифата Абдулвагаповича Сабитова за оказанное доверие, всестороннюю поддержку, а свою команду — за безупречный профессионализм», — портал цитирует Игоря Павлова.
Отмечается, что мужчина вступил в должность в мае 2018-го. За годы работы Игорь Павлов вывел компанию в лидеры отрасли (доля аудитории в прайм-тайм увеличена в 1,5 раза), воплотил в жизнь ряд важных проектов, получил признание на федеральном уровне.
В числе важных вех в истории ГТРК Новосибирск — запуск круглосуточного канала «Сибирь 24»; обновление оборудования; создание 20 докфильмов, которые отмечены свыше 50 наградами (включая 3 ТЭФИ).
Игорь Павлов — член Международной академии телевидения и радио (IATR) и Академии российского телевидения. Отмечен Почетными грамотами федерального и регионального уровней, госпремией нашего региона, национальной премией «Медиаменеджер России».
Кто займёт его в место в новосибирском ГТРК — пока неизвестно.