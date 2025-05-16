Директор ГТРК Новосибирск Игорь Павлов покидает пост и уезжает в Москву

Отмечается, что мужчина вступил в должность в мае 2018-го. За годы работы Игорь Павлов вывел компанию в лидеры отрасли (доля аудитории в прайм-тайм увеличена в 1,5 раза), воплотил в жизнь ряд важных проектов, получил признание на федеральном уровне.