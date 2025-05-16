Запасайтесь одноразовой посудой — обычную мыть негде: Где в Кишиневе не будет воды — публикуем адреса

Отключения воды запланированы в пятницу по ряду столичных адресов.
Так, с 09:30 до 15:00 16 мая воды не будет в домах по адресам:
Милано, 2;
Каля Ешилор, 13.
С 09:00 до 16:00 отключения запланированы на улицах:
Аэропорт, 7, 8;
Хынчештское шоссе, 782/1, 782/2, 812, 814;
К. Ешилор, 51, 55 (в том числе с дробью).
Также отключения будут в Сынжере — с 09:00 до 13:00, а также в селе Гидигич: — ул. Штефана чел Маре; И. Солтыса; Б. Главана; Парижской коммуны; Н. Грибова (с 09:00 до 18:00).
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