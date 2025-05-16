В Орджоникидзевском районе Перми судебные приставы закрыли киоск по продаже выпечки

А тем временем на рассмотрении суда находится иск районной администрации об обязании ИП демонтировать данный киоск и находящийся по соседству с ним павильон с вывеской «Шаверма». Пока не вынесено окончательное решение по делу, судебные приставы на основании определения суда приняли обеспечительные меры, запретив владельцу распоряжаться нестационарными торговыми объектами и перемещать их в границах земельного участка по адресу ул. Гайвинская, 82.