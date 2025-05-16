В Орджоникидзевском районе Перми судебные приставы закрыли киоск по продаже выпечки

В ходе проверки Роспотребнадзора деятельности индивидуального предпринимателя по оказанию услуг общественного питания в киоске «Выпечка» на Гайвинской, 82 были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, угрожающих жизни и здоровью людей.
В киоске отсутствовало водоснабжение и водоотведение, при этом хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия находились в реализации без упаковок, а сточные воды сливались прямо на прилегающую к павильону территорию, кулинарная продукция была без маркировок и товаросопроводительной документации, а у продавца отсутствовала медицинская книжка.
Суд признал предпринимательницу виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 45 суток. Соответствующий исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники опечатали торговую точку. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава.
А тем временем на рассмотрении суда находится иск районной администрации об обязании ИП демонтировать данный киоск и находящийся по соседству с ним павильон с вывеской «Шаверма». Пока не вынесено окончательное решение по делу, судебные приставы на основании определения суда приняли обеспечительные меры, запретив владельцу распоряжаться нестационарными торговыми объектами и перемещать их в границах земельного участка по адресу ул. Гайвинская, 82.